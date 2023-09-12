Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 12 сентября 2023: Нанесено поражение колонне бронетехники ВСУ под Водино

Подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп. Фото: скриншот видео Минобороны РФ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах Курдюмовки, Авдеевки и Красногоровки.

- За сутки потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, - сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, в районе Дылеевки уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомайорского Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Кроме того, в районе Водяного ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение колонне бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ.

- Потери противника на этом направлении составили до 160-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также три гаубицы «Мста-Б», - сообщили в Минобороны РФ.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее Червоной Дибровы ЛНР.

- Потери ВСУ составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20, - констатируется в сводке.

В районе Серебрянки поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны. Средствами ПВО за сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

Кроме того, уничтожен целый ряд украинских беспилотников в окрестностях Петровскоого, Евгеновки и Артемовска.

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