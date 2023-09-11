«Не дай мне убить того, кто не хочет убивать»: Опубликовано последнее видео военкора Геннадия Дубового

Геннадий Дубовой. Фото: скрин видео

В ДНР опубликовано последнее видео с известном военкором Геннадием Дубовым. Его выложила автор программы «3 минуты на ответ с Майей Пироговой» Майя Пирогова. Она записала видео, где военкор выступил с речью.

«Эти слова останутся навсегда со мной»

- Господи! Не дай мне убить того, кто не хочет убивать и сделай так, чтобы раненый мною не стал бы увечным!», - Гена Дубовой сегодня около 11 дня после участия в моей передаче «3 минуты на ответ с Майей Пироговой». Так получилось, что это последний комментарий легендарного военкора Геннадия Дубового перед уходом в Христово Воинство. И эти слова останутся навсегда со мной и на небе… Спасибо тебе, Геночка! – написала в своем телеграм-канале Майя Пирогова.

«КП Донецк» сообщал, что в Донецке машина сбила военкора Геннадия Дубового. Дубовой стал жертвой ДТП на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема в Донецке. 12 сентября в Донецк должна была приехать жена Геннадия Дубового. Военкор купил к ее встрече цветы и уже подходил к дому, когда его сбила машина.

В начале конфликта ушел в ополчение

Уроженец Павлограда Геннадий Дубовой с 1995 года работал журналистом, специалистом по PR-деятельности в различных государственных и частных компаниях, изданиях. В начале вооруженного конфликта ушел в ополчение.

Новороссия - от Славянска - под началом Игоря Стрелкова до Южного фронта: май-ноябрь - боец и военкор в подразделении Моторолы. После ранения, с марта 2015 до сентября 2017 года - боец и военкор в Первой Славянской бригаде (подразделение Викинга) до зимы 2017 года и участие в боях на «Светлодарской дуге» в подразделении Мачете.

Боевой путь Дубовой начинал в Абхазии в 1992-93 годах в сводной группе добровольцев, снайперам. Потом – Чечня. Он приехал как военкор, а остался как боец в группе разведчиков Кононова.

Геннадий Дубовой участвовал во всех сражениях в Новороссии, кроме Дебальцевской операции из-за ранения в аэропорту.

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