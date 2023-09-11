Стремился в самое пекло: Жена погибшего военкора Геннадия Дубового оставила душераздирающее послание

Военкор Геннадий Дубовой

В Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой. Его сбила машина на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема в Донецке. Военный корреспондент купил цветы жене, которая должна была приехать, и уже подходил к дому, когда его сбила машина.

- Большая потеря! В Донецке погиб Геннадий Дубовой. Сбила машина, - сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. - Геннадий Дубовой был больше известен как военкор, но последнее время сражался на боле боя, считая, что так он сможет послужить Родине и быстрее приблизить Победу.

Когда Геннадий Дубовой возвращался домой, его сбил автомобиль. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются правоохранительные структуры.

Супруга военкора, Елена Шишкина, оставила пронзительное послание у себя в ТГ-канале: - Ты всегда был настоящим, искренним, неспособным на ложь. Смелый, словно испытывал судьбу на прочность. Ехал, шел, стремился в самое пекло, чтобы увидеть самому и показать нам, что спецоперация – это не романтическая прогулка, - написала Елена Шишкина. - Такие, как ты, вертят наш земной шар и такие как ты - переворачивают мир, даже если нет точки опоры. Жена погибшего военкора Геннадия Дубового также написала, что муж для нее - навсегда ее оплот, ее стена каменная, жизнь и любовь.

- Люблю, теперь живу за двоих..., - закончила трогательное послание у себя в ТГ-канале супруга погибшего военкора.

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