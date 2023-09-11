Стало известно о гибели военкора из Донбасса Геннадия Дубового. Фото: ТГ/Рогов

Стало известно о гибели военкора из Донбасса Геннадия Дубового. С первых дней конфликта он встал на защиту региона - как в информационном противостоянии, так и на передовой - с оружием в руках.

- Большая потеря! В Донецке погиб Геннадий Дубовой. Сбила машина, - написал в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, уточнив при этом, что Геннадий был больше известен как военкор, но последнее время сражался на боле боя, считая, что так он сможет послужить Родине и быстрее приблизить Победу.

Дубовой вступил в ополчение в 2014 году, и вместе с единомышленниками прошел весь путь становления легендарного подразделения «Спарта», созданного Моторолой. Также являлся членом организации «Ветераны Новороссии» и Союза добровольцев Донбасса. Участвовал во всех знаковых сражениях в Донбассе, кроме Дебальцевской операции, так как получил ранение в Донецком аэропорту. С начала проведения СВО был морпехом-разведчиком, по совместительству работал военкором.

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