С первых дней защищал Донбасс: Боевой путь известного военкора Геннадия Дубового, погибшего в Донецке

Геннадий Дубовой Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецке машина сбила военкора Геннадия Дубового. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов добавил, что Геннадий известен как военкор, однако в последнее время он сражался на поле боя.

ПРИЧИНА ГИБЕЛИ

Геннадий Дубовой стал жертвой ДТП на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема в Донецке. 12 сентября в Донецк должна была приехать жена Геннадия Дубового. Военкор купил к ее встрече цветы и уже подходил к дому, когда его сбила машина.

УЧАСТВОВАЛ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ СРАЖЕНИЯХ В НОВОРОССИИ

Уроженец Павлограда Геннадий Дубовой с 1995 года работал журналистом, специалистом по PR-деятельности в различных государственных и частных компаниях, изданиях. В начале вооруженного конфликта ушел в ополчение.

Новороссия - от Славянска - под началом Игоря Стрелкова до Южного фронта: май-ноябрь - боец и военкор в подразделении Моторолы. После ранения, с марта 2015 до сентября 2017 года - боец и военкор в Первой Славянской бригаде (подразделение Викинга) до зимы 2017 года и участие в боях на «Светлодарской дуге» в подразделении Мачете.

Боевой путь Дубовой начинал в Абхазии в 1992-93 годах в сводной группе добровольцев, снайперам. Потом – Чечня. Он приехал как военкор, а остался как боец в группе разведчиков Кононова.

Геннадий Дубовой участвовал во всех сражениях в Новороссии, кроме Дебальцевской операции из-за ранения в аэропорту.

Известный военкор неоднократно давал интервью «КП Донецк».

- Я хотел быть в ополчении рядовым бойцом. Но, как журналисту – по приказу Стрелкова, потом Моторолы – пришлось давать репортажи с позиций, - рассказал он в одном из интервью.

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