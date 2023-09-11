Верховный суд ДНР вынес приговор военнослужащему «Азова»* за расстрел двоих мирных жителей в Мариуполе

Александр Слободянюк. Фото предоставлено Прокуратурой Донецкой Народной Республики

К 26 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Верховным судом Донецкой Народной Республики приговорен украинский военнослужащий, застреливший двоих мирных жителей Мариуполя. Об этом «КП Донецк» сообщили в Прокуратуре ДНР.

- Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего главного сержанта отдельного отряда специального назначения «Азов»* Национальной гвардии Украины Александра Слободянюка, - говорится в сообщении Прокуратуры Республики.

Суд установил, что в марте 2022 года Слободянюк совместно с другими военнослужащими оперативного отряда специального назначения «Азов»*, находясь на боевой позиции, оборудованной в многоквартирном жилом доме в Мариуполе, обнаружил гражданских мужчину и женщину, пытавшихся укрыться от обстрелов на лестничной клетке в подъезде вышеуказанного дома, и расстрелял их из автомата Калашникова. От полученных ранений мирные жители скончались на месте.

Украинского боевика признали виновным по пунктам «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

«Азов»* - запрещенная в РФ организация.

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