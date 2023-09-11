Пожизненный срок получил морпех ВСУ, застреливший четырех жителей Мариуполя

Игорь Таран дважды открывал огонь из автомата по мирным жителям и убил четырех человек. Фото: Предоставлено Прокуратурой ДНР

К пожизненному лишению свободы приговорен Верховным Судом ДНР военнослужащий ВСУ, который застрелил четырех жителей Мариуполя. Об этом сегодня сообщили КП-Донецк в пресс-службе Прокуратуры ДНР.

В суде установлено, что 42-летний звукометрист-радиотелефонист 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Таран в период с 11 по 16 марта 2022 года находился на боевой позиции «Орел» на территории ЧАО «Азовобщемаш» в Мариуполе. Во время несения боевого дежурства морпех обнаружил идущих по улице четырех гражданских мужчин, о чем доложил командиру роты Александру Свинарчуку. После чего, исполнил приказ командира и прицельными выстрелами из автомата Калашникова расстрелял мужчин. От полученных ранений двое скончались на месте, еще двоим удалось скрыться от обстрела.

Кроме этого, Таран 22 марта на той же боевой позиции обнаружил группу мирных жителей. Шесть мужчин и женщина двигались в сторону здания бывшей АЗС. Исполняя преступный приказ командира, Таран произвел прицельные выстрелы из автомата, от которых двое мужчин скончались на месте, остальным удалось скрыться от обстрела.

Игорь Таран был обвинен по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

Верховный Суд Донецкой Народной Республики с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

В отношении командира роты Свинарчука уголовное дело находится на рассмотрении в Верховном Суде ДНР.

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