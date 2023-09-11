Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 11 сентября 2023: Нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам ВСУ

Российские подразделения действуют в тесной связке с артиллерией и авиацией. Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 11 сентября 2023

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Водяного и Красногоровки.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в окрестностях Клещеевки, Красного и Малоильиновки.

- В ходе боевых действий противник потерял до 260-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, - добавили в Министерстве обороны РФ.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Новодонецкого.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Никольского, Новомайорского и Угледара.

- Потери противника на этом направлении составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», - говорится в сводке Минобороны РФ.

В районах Спорного и Серебрянки нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.

Также российские военнослужащие средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили целый ряд беспилотников в окрестностях Спорного, Соледара и Горловки.

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