Российские подразделения действуют в тесной связке с артиллерией и авиацией. Фото: скриншот видео Минобороны РФ
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Водяного и Красногоровки.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в окрестностях Клещеевки, Красного и Малоильиновки.
- В ходе боевых действий противник потерял до 260-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, - добавили в Министерстве обороны РФ.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Новодонецкого.
Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Никольского, Новомайорского и Угледара.
- Потери противника на этом направлении составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», - говорится в сводке Минобороны РФ.
В районах Спорного и Серебрянки нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.
Также российские военнослужащие средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили целый ряд беспилотников в окрестностях Спорного, Соледара и Горловки.
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