Выборы в ДНР 10 сентября 2023: Для дончан единый день голосования – праздник

Дончане выбирают будущее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В прифронтовом Куйбышевском районе Донецка, несмотря на несмолкающую артиллерийскую канонаду, люди с самого утра активно идут на избирательные участки. Много людей в приподнятом настроении пришли проголосовать за местную власть и на участки, которые расположены практически у самой линии боестолкновения.

Дончане выбирают будущее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ГОЛОСОВАЛИ ПО ЗОВУ СЕРДЦА

- Россия - это мы! Это ты и я, - песней Ларисы Долиной встречает избирательный участок дончан.

- Я пришла проголосовать за нашу Родину! За наше и наших детей будущее, - сказала «КП – Донецк» Виктория Гришина.

Пожилые супруги Вадим и Наталья Ивановы, опуская в урну бюллетени, сказали, что голосуют по зову сердца.

- Важно самим выбрать свою власть. От этого зависит благополучие наших внуков. А они в нашей жизни – самое главное, - отметила Наталья Антоновна.

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ

Проголосовать приехал и глава Куйбышевского района Иван Адамец.

Иван Адамец Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Очень приятно видеть столько людей, - сказал «КП Донецк» Иван Иванович. – Мы все надеемся, что все эти перемены принесут добрую, справедливую, свободную жизнь в Донбасс. Закончится наконец-то вооруженный конфликт. И Донецк перейдет к жизни в мирном русле, когда мы сможем спокойно работать, жить, наслаждаться тишиной мирного неба и растить своих детей.

Дончане выбирают будущее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«НЕ ЗАБИРАЙТЕ У НАС ПРАЗДНИК!»

Выборы депутатов в Донецкой Народной Республике проходят с 31 августа. Председатель комиссии участковой избирательной комиссии Евгения Колисниченко рассказала «КП Донецк», что первые восемь дней она в составе мобильных бригад объезжала район. Неравнодушные жители активно выходили во дворы отдать свой голос.

Евгения Колисниченко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Когда мы ездили по адресам, некоторые нам говорили: «Вы не забирайте у нас праздник! Придем проголосовать в единый день в торжественной обстановке».

В воскресный день многие пришли семьями, с детьми. Кто-то, проголосовав, сразу уходил, а некоторые не торопились. Общению благоволила атмосфера живого исполнения праздничных песен.

Живое исполнение праздничных песен Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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