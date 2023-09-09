Необычный избирательный участок на колесах курсирует по Волновахе в ДНР

Автобус оборудован абсолютно всем необходимым и готов принимать избирателей. Фото: Администрация Волновахского района

В городе Волноваха организовали работу необычного избирательного участка. Он полностью мобильный, так как передвигается на колесах. И теперь абсолютно у всех граждан населенного пункта есть возможность проголосовать. Об этом сообщили в администрации Волновахского района ДНР.

Там уточнили, что провести выборы на стационарных участках не позволили обстрелы ВСУ. Однако в городе не отчаялись и нашли выход.

- Во время обстрела украинских националистов пострадало два избирательных участка. Чтобы не лишать жителей города возможности отдать свой голос, в эксплуатацию оперативно ввели мобильный избирательный участок, - рассказали в районной администрации.

Представители власти уточнили, что автобус оборудован абсолютно всем необходимым и готов принимать избирателей.

- Такой механизм голосования пользуется спросом, ведь автобус останавливается в наиболее оживленных местах и на придомовых территориях, - говорят там.

Автобус оборудован абсолютно всем необходимым и готов принимать избирателей. Фото: Администрация Волновахского района

Жителей города призывают реализовать свое гражданское право на волеизъявление.

- Проголосовать сможет каждый! - подчеркивают в администрации Волновахского района.

Напомним, что в ДНР выборы проходят под звуки украинской артиллерии. Однако непрекращающийся артогонь не помешал жителям выразить свое волеизъявление во время проведения второго дня основного этапа выборов в ДНР. Избирательные участки открылись даже в Киевском районе Донецка, который за последние дни подвергся самым мощным обстрелам со стороны ВСУ. Несмотря на опасность очередного артудара, люди стремятся проголосовать.

- Надо же как-то восстанавливать свою Республику, чтобы у нас все было хорошо, - призналась одна из местных жительниц на выходе из избирательного участка.

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