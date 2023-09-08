«Это исторический момент»: Как проходят первые после вхождения в состав России выборы в Мариуполе

В Мариуполе выборы проходят тихо и спокойно Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе на выборах депутатов в региональный парламент и представительные органы муниципалитетов работают 67 участков.

- Явка высокая, жители города активно принимают участие в голосовании! – сказали «КП Донецк» в избиркоме Мариуполя.

Мариупольцы настроены положительно, для них это исторический момент.

- Первый раз выбираем совет депутатов муниципального образования, - отметила мариупольчанка Елена Галкина, пришедшая на выборы с мамой и ребенком.

В Мариуполе выборы проходят тихо и спокойно Фото: Александр ИВАНОВ

В Донецкой Народной Республике с 8 по 10 сентября проходит основной этап голосования. В Республике изберут 90 депутатов, а также депутатов советов 21 городского муниципального округа, включая Донецк и Мариуполь.

Первые два дня участки будут работать с 8:00 до 20:00, а в Единый день голосования - до 16:00. Параллельно проводится выездное волеизъявление граждан. По итогам досрочного голосования, явка по выборам депутатов регионального парламента превысила 45 процентов.

Проголосовать можно по российскому паспорту, паспортам ДНР и Украины (с отметкой о регистрации на территории Республики до 30 сентября 2022 года). Также можно предоставить временное удостоверение взамен военного билета, временное удостоверение личности гражданина России, выдаваемое на период оформления российского паспорта.

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