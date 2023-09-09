В ДНР выборы проходят под звуки украинской артиллерии

Несмотря на опасность обстрелов, жители ДНР активно голосуют на выборах Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские войска продолжают вести массированные обстрелы Донецкой Народной Республики. Однако непрекращающийся артиллерийский огонь не помешал жителям Донецка выразить свое волеизъявление во время проведения второго дня основного этапа местных выборов в ДНР. Об этом сообщили в Общественной Палате Республики.

- Под аккомпанемент украинской артиллерии жители ДНР активно голосуют на выборах. У сотрудников участка в приоритете безопасность избирателей, - заявили там.

Сообщается также, что избирательные участки открылись даже в Киевском районе Донецка, который за последние дни подвергся самым мощным обстрелам со стороны ВСУ. Несмотря на опасность очередного артудара, здешние жители стремятся проголосовать.

- Надо же как-то восстанавливать свою Республику, чтобы у нас все было хорошо, - признается одна из местных жительниц на выходе из избирательного участка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике во второй день выборы проходят на 700 участках. Все они открылись и принимают избирателей.

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