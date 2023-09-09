В ДНР 9 сентября голосование осуществляется на 700 участках Фото: Алексей ИВАНОВ.

В Донецкой Народной Республике во второй день выборы проходят на 700 участках. Об этом сообщил глава избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

- Продолжается второй день голосования на стационарных избирательных участниках. Все участки открылись и принимают избирателей, - заявил глава избиркома.

Напомним, что в ДНР начался основной этап голосования по выборам депутатов в региональный парламент и представительные органы муниципалитетов. Он пройдет с 8 по 10 сентября.

Кроме того, для жителей новых регионов России выборы - это атрибут долгожданной мирной жизни. Такое мнение выразила международный наблюдатель из Камеруна Натали Ямб, которая следит за ходом голосования на данных территориях. Она отметила, что выборы в России проходят организованно и вызывают доверие, что важно не только для самой страны, но также для всего мира.

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