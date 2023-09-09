Граждане новых регионов России проявляют особую активность на выборах Фото: Александр ИВАНОВ

Для жителей новых регионов России выборы - это атрибут долгожданной мирной жизни. Такое мнение выразила международный наблюдатель из Камеруна Натали Ямб, которая следит за ходом голосования на данных территориях.

Она отметила, что выборы в России проходят организованно и вызывают доверие, что важно не только для самой страны, но также для всего мира.

- Инклюзивность и прозрачность проведения выборов в России - залог их легитимности и общественной стабильности, а в итоге - процветания. Мы видим на примере некоторых регионов Африки, последней такой страной стал недавно Габон, что нестабильность выборов может повлечь потрясения политического плана, - заявила наблюдатель.

По словам Натали Ямб, граждане новых регионов РФ проявляют особую активность на выборах, поскольку для них голосование является атрибутом долгожданной мирной жизни. Отсюда и столько энтузиазма.

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