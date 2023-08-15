Бездомные «хвостики»: Как в Донецке борются с увеличившейся популяцией бродячих собак

В Донецке за годы конфликта значительно увеличилось число бездомных животных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Донецке продолжают принимать меры по регулированию числа бездомных животных. В своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что сотрудники КП «Животные в городе» проводят работу по отлову и стерилизации беспризорных «хвостиков».

Так, только за минувшую неделю на улицах Донецка были отловлены более полусотни безнадзорных животных.

- Отловлено 55, стерилизовано 25, вакцинировано и выпущено в прежнюю среду обитания 34 «хвостика», - заявил градоначальник.

Проблемой уже занимаются сотрудники коммунального предприятия «Животные в городе». Фото: ТГ/Кулемзин

Мэр напомнил, что сообщить о местах скопления бродячих животных жители города могут по телефону +7 (949) 325-38-22 ежедневно с 8 утра до 4 часов дня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке за годы конфликта значительно выросла популяция бездомных животных. Некоторые из горожан в силу различных жизненных обстоятельств выбрасывают своих домашних питомцев на улицу. Количество бродячих собак увеличивается, на что жалуются остальные дончане.

Проблемой уже занимаются сотрудники коммунального предприятия «Животные в городе». Ежедневно они выезжают на рейды по отлову бездомных собак. Подобранных животных свозят в питомник, где их лечат, стерилизуют и делают прививки от бешенства. Затем начинается долгий процесс поиска новых заботливых хозяев для этих собак.

Тем временем власти хотят построить в Донецке первый муниципальный приют для бездомных животных. Его планируют обустроить в Буденновском районе. Как заявила ДАН исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Животные в городе» Александра Гавриш, для предприятия уже выделили в городе земельный участок площадью 1,7 гектара, а также государственную субсидию на строительство.

Вначале в приюте планируют разместить до 300 животных, но со временем его могут расширить. Принимать животных от населения там не будут. Однако новый приют позволит увеличить число отловленных в городе собак.

После завершения строительства организация сможет содержать там в два раза больше животных, нежели сейчас. А также ухаживать за теми особями, которых по определенным причинам нельзя отпускать в прежнюю среду обитания.

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