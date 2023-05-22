В Донецке из-за обстрелов растет количество бездомных животных

Отловом бродячих собак занимаются сотрудники коммунального предприятия «Животные в городе». Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке растет популяция бездомных животных. Некоторые жители города в силу различных жизненных обстоятельств выбрасывают своих домашних питомцев на улицу. Количество бродячих собак увеличивается, на что жалуются остальные дончане. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Донецка Алексей Кулемзин.

Он отметил, что проблемой уже занимаются сотрудники коммунального предприятия «Животные в городе». Ежедневно они выезжают на рейды по отлову бездомных собак. Подобранных животных свозят в питомник, где их лечат, стерилизуют и делают прививки от бешенства. Затем начинается долгий процесс поиска новых заботливых хозяев для этих собак.

По словам градоначальника, решить проблему наличия бездомных животных на улицах Донецка можно, только повышая личную сознательность и меняя отношение к братьям нашим меньшим.

- Мы в ответе за тех, кого приручили. К сожалению, не все помнят эту бессмертную фразу Антуана де Сент-Экзюпери, - напомнил мэр.

Напомним, в Донецке хотят построить первый муниципальный приют для бездомных животных. Его планируют обустроить в Буденновском районе.

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