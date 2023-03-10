В Донецке хотят построить первый муниципальный приют для бездомных животных

Изначально в приюте планируют разместить до 300 животных, но при необходимости его могут расширить Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Буденновском районе Донецка до конца года хотят построить первый муниципальный приют для животных, где разместят бездомных собак. Принимать животных от населения там не будут. Об этом заявила ДАН исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Животные в городе» Александра Гавриш.

Она отметила, что согласно распоряжению властей для предприятия выделили в городе земельный участок площадью 1,7 гектара, а также государственную субсидию на строительство приюта.

- Это будет первый муниципальный приют в Донецке, - пояснила Гавриш.

По ее словам, изначально в приюте планируют разместить до 300 животных, но его могут расширить. После завершения строительства организация сможет содержать там в два раза больше собак, нежели сейчас. А также ухаживать за теми особями, которых по определенным причинам нельзя отпускать в прежнюю среду обитания.

Новый приют позволит также увеличить число отловленных в городе животных.

- Это улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку в Донецке и позволит повысить безопасность жизнедеятельности нашего населения, - подчеркнула руководитель предприятия.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В нескольких хозяйствах трех городов ДНР объявлен карантин по бешенству и африканской чуме свиней

Ограничения введены в двух подсобных хозяйствах Макеевки и Моспино и в Снежнянской исправительной колонии (подробнее)