ВСУ минируют Донецк натовскими минами, жертв все больше

Работа сапера очень опасна. Архивное фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минная опасность стала частью повседневной жизни в городах ДНР. Почти каждый день кто-то подрывается на ПФМ-1 «Лепесток».

При борьбе с минной опасностью гибнут даже опытные саперы.

Несколько дней назад в третий раз в Донецке разбросали противотанковые мины АТ-2 немецкого производства.

- В Куйбышевском районе Донецка на территории административного посёлка Первая Площадка обнаружены дистанционные противотанковые мины натовского образца. Убедительная просьба не отпускать детей без сопровождения взрослых на улицу, быть внимательными, в случае обнаружения взрывоопасных предметов сразу сообщать в МЧС, - с таким обращением 19 мая выступил мэр города Алексей Кулемзин.

Донецкая «Комсомолка» продолжает общение с представителями саперных подразделение и собрала советы для наших жителей.

Коварные «Лепестки»

По городам Донбасса ВСУ активно разбрасывают противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Число их жертв достигло 117, среди них 10 детей. Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

"Лепестки" очень коварны. Фото: Личный архив сапера "Багдад"

Особая осторожность нужна в пригородах, в том числе на кладбищах.

- Не бродите по кладбищам, не нужно погибать в попытке найти могилу родственника. Не забирайтесь для пикников в отдаленные уголки. Нашу территорию дистанционно минируют и каждый день гибнут люди, - рассказали «Комсомолке» в силовом ведомстве.

Эксперты ДНР в СЦКК советуют:

- Передвигаться только по асфальтированным дорогам, избегая любого передвижения по траве или земле;

- внимательно смотреть под ноги;

Как выглядит мина «Лепесток» в ДНР знают все. Заметили ее – звоните в МЧС.

- На многих «Лепестках» стерлась краска. Мину сложно увидеть, даже для сапера она представляет опасность. Не надо ее самим пытаться разминировать: огородили место, поставили метку и отойдите подальше. При самоликвидации «Лепестка» нельзя находится ближе метра. А чтобы понять, оснащен он самоликвидатором или нет, нужно наклониться и взять в руки (это обозначено на корпусе). Это крайне опасно и безрассудно, - рассказал сапер с позывным «Багдад».

Опасные для всех противотанковые

На освобождённых территориях ДНР можно найти противотанковые мины семейства ТМ-62.

Противотанковая мина "с сюрпризом". Фото: Личный архив сапера "Багдад"

Их достаточно у ВСУ, так еще поставляют из бывших стран Варшавского договора (Польши, Болгарии и т.д.).

Мина АТ-2 в Куйбышевском районе Донецка. Фото: Администрация Донецка

Находятся «специалисты» с опытом службы в советской (или украинской армии до начала агрессии официального Киева против Донбасса), которые авторитетно заявляют – для пехотинца (туриста, грибника), такая мина безопасна. Мол, она рассчитана на наезд не нее гусеницы танка, от массы человека не с детонирует.

- Опасное заблуждение, - говорит сапер «Багдад». – Во-первых ТМ-62 прикрывают минными полями из противопехотных мин нажимного действия. Во-вторых, штатный противотанковый взрыватель в ней может быть заменен противопехотной миной. Наступивший на такую комбинацию пешеход, как у нас говорят «отправится в космос без космического корабля». Под самой миной может стоять сюрприз, который сработает, если ее тронуть. В общем, при малейшем подозрении звоните в МЧС.

В сельской местности нужно обращать внимание на череду параллельных следов гусениц на поле, рядом с которыми видны небольшие присыпанные ямки.

- Это может быть минное поле, установленное с помощью специальной техники. Находится рядом смертельно опасно, немедленно уходите, - советуют военные саперы.

Смертельный тросик в траве

Украинские диверсанты не щадят мирное население Донбасса. Так что, идя по тропинке и заметив нечто, натянуто поперек нее – развернитесь на месте и медленно уходите, внимательно глядя под ноги.

- Находятся «смельчаки», решившие снять растяжку. В том числе среди военных (или бывших ополченцев – Ред.). Есть множество комбинаций взрывчатых предметов, поставленных на неизвлекаемость. Даже если «смельчаку» повезло и добыл он себе гранату, рано или поздно подорвётся, - говорит «Багдад».

Особенно нужно напрячься, увидев тросик на уровне колена или чуть выше, натянутый поперёк тропы или сельской дороги. Это может быть МОН - противопехотная осколочная мина направленного поражения. Есть западные аналоги с дистанционными взрывателями срабатывающие на движение и т.п.

- У МОН достаточно взрывчатки и поражающих элементов, чтобы грузовик вывезти из строя. Что говорить о пешеходе! И установлена она (или натовский «подарок») вдалеке на дереве, заборе, на ножках в траве… Вариантов множество. Знак «Осторожно: мины» любой подозрительный предмет – уходите по своим следам, - предупреждают саперы.

В развалины лучше не заходить

Находятся любители, походить по развалинам в зоне боевых действий. Линия соприкосновения передвинула, и вот самозванные диггеры идут за адреналином и т.н. «хабаром» - ценными или просто приметными предметами.

- Если гражданское жилое здание заминировано ВСУ, то работа с такими объектами сложна: в любом месте может быть мина-ловушка, и очень опасная, вариантов ловушек море. Как говорят некоторые сапёры: чем опытнее становлюсь, тем мне страшнее, ибо я понимаю, что можно сделать с минами, - предупреждает «Багдад».

В Донецке уже видели АТ-2

Вновь и вновь Куйбышевский район Донецка дистанционно минируют минами АТ-2. Но никто не гарантирует, что завтра не наступит очередь других районов – реактивные снаряды для MLRS (MARS II) летят на десятки километров. В их кассетной боевой части и находятся эти мины.

- Если стоит цилиндр в траве – сразу звоните в МЧС. Не подходить и не трогать. Главное, держитесь от такого «сюрприза» как можно дальше. Есть мины с магнитным датчиком, которые сработают даже на проезжающий в стороне автомобиль, - призывают саперы читателей «Комсомолки».

Сапер с позывным «Багдад» советует мирным жителям

1. Быть предельно осторожным.

2. Не подходить к подозрительным предметам, не брать их в руки.

3. При обнаружении любых подозрительных предметом сообщить в МВД/МЧС, желательно до их приезда не допустить других людей к опасному предмету.

4. Не надо недооценивать опасность, произносить по себя: «Да ерунда это ваше всё, нет там ничего. Это просто пакет или чей-то мусор».

5. Если кассета снаряда резко и громко раскрылась над вашим домом, земельным участком, не выходить и сообщить в МВД/МЧС.

6. Если раскрытие кассеты застало на улице, не паниковать, быть аккуратным и не подходя к минам выйти из района, сообщить в органы правопорядка.

7. Если раскрытие кассеты произошло, когда вы ехали на машине нужно остановиться и сидя в машине позвонить в МВД/МЧС. Если вы продолжите движение, есть вероятность что активируете противотанковые мины типа AT-2 или M-70/73.

8. Помните, что опасное расстояние при самоликвидации мины «Лепесток» около 1 метра.

БУДЬ В КУРСЕ

Представительством ДНР в СЦКК создана интерактивная карта местности с районами, наиболее зараженными минами ПФМ «Лепесток». Это не точная карта минных полей, но в зонах, отмеченных красной заливкой, нужно соблюдать наибольшую внимательность и осторожность.

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