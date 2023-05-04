«Тесниться больше некуда»: Масштабное строительство вольеров начали в донецком приюте для бездомных животных «4 ЛАПКИ»

Сейчас приют переполнен. Фото: «4 ЛАПКИ»

В донецком приюте для бездомных животных «4 ЛАПКИ» началась самая масштабная за все время его существования стройка. Там собираются возвести вольеры.

- Через несколько месяцев у нас должны появится два ряда вольеров (всего 32!) с отдельными прогулочными двориками. Они смогут стать временным домом по меньшей мере для сорока животных. К этому событию мы готовились серьезно и кое-что из стройматериалов уже закупили, но, расходов еще будет очень много, как на материалы, так и на строителей, - рассказали сотрудники приюта.

Площадка для будущих вольеров уже готова. Фото: «4 ЛАПКИ»

Столь масштабная реконструкция приюта связана с его перенаселением.

- Сейчас приют забит под завязку, шахматные партии по пересадке и уплотнению давно все сыграны, тесниться больше некуда. Часть пациентов стационара - из числа тех, кого уже выписали и кому давно уже необходим свежий воздух и вольер. Когда удается для кого-то выкроить местечко и забрать, уже можно считать, что животному повезло. Но, это случается все реже и реже, так ка всему есть разумные пределы.

Все больше уплотняясь, с каждым новым подопечным мы ближе к ухудшению уровня жизни тех, кто уже под опекой приюта и сильно рискуем появлением драк. Это недопустимо! А всю жизнь в клетке метр на семьдесят – тоже не выход! - подчеркнули в приюте.

Масштабное строительство вольеров начали в донецком приюте для бездомных животных «4 ЛАПКИ»

По словам его сотрудников, возможность реагировать на обращения и просьбы жителей, забирать травмированных животных с улицы, а также помогать раненым и истощенным, равна уже практически нулю. Все желающие могут помочь приюту «4 ЛАПКИ». Подробнее – здесь.

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