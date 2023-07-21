Украинская ракета «Ураган» разорвалась в Куйбышевском районе Донецка

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

21 июля ВСУ выпустили ракету «Ураган» в жилой массив Куйбышевского района Донецка.

- В результате обстрела зафиксированы повреждения многоквартирного жилого дома по улице Словацкой, 19. Жертв удалось избежать, - говорится в сводке Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

По данным экспертов СЦКК, ВСУ вели огонь со своих позиций в районе Желанного. Они выпустили ракету 9М27Ф (осколочно-фугасную) РСЗО БМ-27 «Ураган».

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

- Зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады (командир - полковник Николай Чумак) и 53-й отдельной механизированной бригады (командир – полковник Дмитрий Китенко), - говорится в сводке СЦКК ДНР.

В течение дня украинские боевики выпустили десятки ракет по Донецку. Например, еще четыре ракеты по Куйбышевскому району были выпущены из Яснобродовки.

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Напомним, что в ДНР от обстрелов вооруженных формирований Украины за прошлые сутки двое человек получили ранения. По данным СЦКК ДНР, под вражеским огнем оказались Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Луганское, Старомлиновка.

На Донецком направлении противник совершил 49 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском 7 обстрелов из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 152 мм. На Волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпустив 266 единиц различных боеприпасов.

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