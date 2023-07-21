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НовостиПолитика21 июля 2023 5:19

В ДНР двое человек получили ранения в результате обстрелов ВСУ за 20 июля

Под огнем украинских боевиков оказались десять населенных пунктов
Владислав ГУЩИН
За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 266 единиц различных боеприпасов (архивное фото)

За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 266 единиц различных боеприпасов (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР от обстрелов вооруженных формирований Украины за прошлые сутки двое человек получили ранения. Под огнем украинских боевиков оказались десять населенных пунктов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения ранении двух гражданских лиц в ранее освобожденной Старомлиновке. Повреждены шесть жилых домостроений в Куйбышевском, Киевском и Петровском районах Донецка, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, под вражеским огнем оказались Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Луганское, Старомлиновка.

- На Донецком направлении противник совершил 49 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском 7 обстрелов из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 152 мм. На Волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпустив 266 единиц различных боеприпасов, - добавили военные эксперты.

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