В ДНР двое человек получили ранения в результате обстрелов ВСУ за 20 июля

За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 266 единиц различных боеприпасов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР от обстрелов вооруженных формирований Украины за прошлые сутки двое человек получили ранения. Под огнем украинских боевиков оказались десять населенных пунктов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения ранении двух гражданских лиц в ранее освобожденной Старомлиновке. Повреждены шесть жилых домостроений в Куйбышевском, Киевском и Петровском районах Донецка, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, под вражеским огнем оказались Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Луганское, Старомлиновка.

- На Донецком направлении противник совершил 49 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском 7 обстрелов из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 152 мм. На Волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпустив 266 единиц различных боеприпасов, - добавили военные эксперты.

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