СЦКК ДНР: Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО

Вечером 21 июля украинские войска нанесли несколько ракетных ударов по Донецку Фото: Иван ЖИЛЯК

Вечером 21 июля украинские войска нанесли несколько ракетных ударов по Донецку, выпустив в его направлении восемь ракет из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что сначала под огонь реактивной артиллерии ВСУ попал Куйбышевский район.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:20 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО, - заявили наблюдатели.

Спустя время украинские войска обстреляли также Киевский район.

- 19:45 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 ракеты из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

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