Глава ДНР по итогам поездки в Снежное назвал неудовлетворительной работу властей города

Денис Пушилин пообщался с жителями микрорайона Черемушки и поселка Степное. Фото: скриншот с видео в телеграм-канале руководителя региона

Врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам поездки в Снежное назвал неудовлетворительной работу властей города.

ТЕКУТ КРЫШИ, В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ КВАРТИРЫ

- Общение с жителями микрорайона Черемушки и поселка Степное города Снежное подтвердило бездействие по многим вопросам местной администрации, - рассказывает в своем телеграм-канале Денис Пушилин. - Не первый год текут крыши домов по улице 250 лет Донбасса, в аварийном состоянии многие квартиры, особенно на верхних этажах. В числе проблем, о которых рассказали люди, особенно поразило отсутствие нормальной организации оплаты коммунальных услуг. Жители готовы регулярно платить, но для этого нужно выстоять многочасовую очередь.

НЕ ПРОВЕЛИ ГАЗ

По улице Феоктистова ряд проблем: протекают крыши, затопленные канализационными стоками подвалы, плесень в квартирах, где живут маленькие дети... В домах – печное отопление, при этом в 50 метрах проходит газовая труба. И никогда от местной власти не выдвигались инициативы подвести к домам газ и облегчить жизнь людям.

ОТГОВОРКИ И ОТПИСКИ

Крайне возмущен еще одним случаем. В одном из домов на Черемушках живет Светлана Анатольевна, мама погибшего около года назад бойца из батальона «Спарта» гвардии прапорщика Максима Назаренко. Ее квартира фактически - в нежилом состоянии из-за постоянного протекания кровли. В ответ на просьбы о помощи от местных властей только отговорки и отписки. И это с учетом поставленной Президентом задачи опекать семьи военнослужащих!

ВЫВОД ОДНОЗНАЧНЫЙ

Денис Пушилин отметил, что Снежное – тыловой город, и там уж точно можно уделить больше внимания благоустройству. Тем более что существенную помощь оказывает регион-шеф – Самарская область, ей люди очень благодарны!

- По Снежному вывод однозначный: местная администрация работает плохо, на данный момент признаю ее работу неудовлетворительной, - резюмировал руководитель региона.