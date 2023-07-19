Помощь волонтеров и контроль за наличием топлива на АЗС: Обстановка на дорогах ДНР в сторону Крыма по состоянию на 19 июля 2023 года

Волонтеры Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» и МГЕР раздают людям воду и сухпайки. Фото: ДРО «ЕР»

В Донецкой Народной Республике обеспечивают условия для прохождения транспорта в сторону Крыма. Так, в регионе организуют площадки для отдыха и налаживают придорожную инфраструктуру, сообщили в республиканском Министерстве транспорта.

Движение после теракта на Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме, при этом, водителям по-прежнему рекомендуют следовать в объезд по новым регионам России, в том числе, по ДНР.

Расстояние от КПП «Весело-Вознесенка» на границе с Ростовской областью до границы ДНР с Запорожской областью около 100 километров. По ней можно проехать без ограничений и препятствий. Комендантский час в ночное время для транзитных пассажиров отменен.

На дорогах нет заторов. Фото: Минтранс ДНР

На трассе действует несколько автозаправок – только до Мариуполя их три. Контролируется наличие бензина и дизельного топлива на АЗС. Предусмотрены точки с горячим питанием и питьевой водой. Вдоль трассы в штатном режиме работают магазины с продуктами.

В Новоазовском районе силами МЧС развернут пункт оказания помощи для тех, кто следует сухопутным коридором в Крым. Установлены каркасно-модульные палатки, в которых люди смогут отдохнуть и получить необходимую помощь.

На местах скопления автотранспорта работают волонтеры и активисты, которые раздают воду и предметы первой необходимости, в том числе, для маленьких детей.

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