На юге ДНР разворачивают пункт помощи для тех, кто следует в Крым

К вечеру пункт уже должен заработать. Фото: МЧС ДНР

В Новоазовском районе ДНР начали обустраивать пункт помощи для людей, которые следуют в Крым. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- Силами МЧС России по ДНР в Новоазовском районе разворачивается пункт оказания помощи для тех, кто следует сухопутным коридором в Крым, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что в данное время спасатели устанавливают каркасно-модульные палатки, в которых люди по пути в Крым смогут отдохнуть и получить необходимую помощь. Как заявили в министерстве, к вечеру пункт уже должен заработать.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР организуют посты с водой и медиками по пути следования людей в Крым. Волонтеры установят посты на пунктах пропуска на админгранице с Ростовской и Запорожской областями.

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