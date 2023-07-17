В ДНР организуют посты с водой и медиками по пути следования людей в Крым

Посильную помощь и поддержку людям окажут волонтеры Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР будут раздавать воду и оказывать медицинскую помощь людям, следующим в Крым. Об этом сообщил ДАН руководитель Донецкой республиканской общественной организации «Молодая Республика» Сергей Добровольский.

Он отметил, что представители мариупольского и донецкого штабов организации уже выезжают на места для организации и оказания посильной помощи.

- Мы планируем организовать посты на пунктах пропуска (с Ростовской областью, - ред.) и смежной - с Запорожской областью. Можно будет обратиться за любой помощью, там будут медики и организуем раздачу воды, потому что жара и сейчас это актуально, - отметил глава организации.

По словам Добровольского, волонтеры намерены приступить к оказанию помощи уже сегодня.

Напомним, с 18 июля между Донецкой Народной Республикой и Крымом начнут курсировать автобусы. Путь следования будет пролегать через Запорожскую и Херсонскую области в связи с введенным ограничением движения по Крымскому мосту.

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