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НовостиОбщество17 июля 2023 17:41

В ДНР организуют посты с водой и медиками по пути следования людей в Крым

Волонтеры организуют посты на пунктах пропуска на админгранице с Ростовской и Запорожской областями
Ирина ДМИТРИЕВА
Посильную помощь и поддержку людям окажут волонтеры

Посильную помощь и поддержку людям окажут волонтеры

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР будут раздавать воду и оказывать медицинскую помощь людям, следующим в Крым. Об этом сообщил ДАН руководитель Донецкой республиканской общественной организации «Молодая Республика» Сергей Добровольский.

Он отметил, что представители мариупольского и донецкого штабов организации уже выезжают на места для организации и оказания посильной помощи.

- Мы планируем организовать посты на пунктах пропуска (с Ростовской областью, - ред.) и смежной - с Запорожской областью. Можно будет обратиться за любой помощью, там будут медики и организуем раздачу воды, потому что жара и сейчас это актуально, - отметил глава организации.

По словам Добровольского, волонтеры намерены приступить к оказанию помощи уже сегодня.

Напомним, с 18 июля между Донецкой Народной Республикой и Крымом начнут курсировать автобусы. Путь следования будет пролегать через Запорожскую и Херсонскую области в связи с введенным ограничением движения по Крымскому мосту.

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