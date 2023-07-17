Автобусы между ДНР и Крымом начнут курсировать с 18 июля

Из Донецка автобус будет выезжать в 9:45. Фото: Минтранс ДНР

С 18 июля между Донецкой Народной Республикой и Крымом начнут курсировать автобусы. Путь следования будет пролегать через Запорожскую и Херсонскую области в связи с введенным ограничением движения по Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Автовокзалы Донбасса».

- С 18 июля 2023 года организованы рейсы по маршруту Донецк (АВ Южный) - Ялта (АР Крым) через пункт пропуска Чонгар, - пояснили там.

Уточняется, что из Донецка автобус будет выезжать в 9:45.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике приостановили продажу билетов на автобусы в направлении Крыма. Как заявили в ГП «Автовокзалы Донбасса», бронирование билетов и отправление межрегиональных регулярных рейсов, следующих в указанном направлении с автостанций предприятия были приостановлены до особого распоряжения. В госпредприятии попросили пассажиров учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

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