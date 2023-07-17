В ДНР приостановили продажу билетов на автобусы в направлении Крыма

В Донецкой Народной Республике приостановили продажу билетов на автобусы в направлении Крыма до особого распоряжения. Об этом сообщает ГП «Автовокзалы Донбасса».

- С 17.07.2023 в связи с введенным ограничением движения по Крымскому мосту продажа, бронирование билетов и отправление межрегиональных регулярных рейсов, следующих в указанном направлении с автостанций нашего предприятия приостановлена до особого распоряжения, - отметили в предприятии.

В госпредприятии просят учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Напомним, что врио Главы ДНР Денис Пушилин временно отменил комендантский час в Республике для круглосуточного движения по сухопутному коридору в Крым. По его словам, проезд на полуостров будет круглосуточный, меры безопасности усилены. Также он поручил профильным ведомствам обеспечить наличие топлива на заправках по пути следования и наличие сопутствующих товаров.

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