Пушилин прокомментировал ЧП на Крымском мосту. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал ЧП на Крымском мосту. По его словам, украинская сторона пытается перекрыть собственные неудачи ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

- Противник в данном конфликте готов идти на любые злодеяния. И сегодняшняя террористическая атака Крымского моста еще раз это подтверждает. Мы видим истинное лицо врага, который пытается собственные неудачи перекрыть ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре, - написал в телеграм-канале Глава ДНР.

Денис Пушили отметил, что раньше киевский режим скрывал подобные преступные акты. Однако сейчас они преподносят это чрезвычайное происшествие на Крымском мосту как национальное достижение, возводят в культ.

- У киевского режима – античеловеческая террористическая сущность, мы это испытываем на себе все девять лет войны, - добавил Пушилин.

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