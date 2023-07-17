Денис Пушилин временно отменил комендантский час в ДНР для круглосуточного движения по сухопутному коридору в Крым

Врио Главы ДНР временно отметил комендатский час в Республике. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин временно отменил комендантский час в Республике в связи с ситуацией на Крымском мосту. Он добавил, что проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный, меры безопасности усилены.

- С главой Республики Крым Сергеем Аксеновым на связи: обсудили взаимодействие в организации движения по сухопутному коридору, проходящему по ДНР. Вводится ряд мер, которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин поручил профильным ведомствам обеспечить наличие топлива на заправках по пути следования и наличие сопутствующих товаров.

- Всем пассажирам, которые въезжают на территорию Донецкой Народной Республики, в роуминге будет приходить СМС с сообщением, где будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования, - добавил Пушилин.

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