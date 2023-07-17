Денис Пушилин заявил, что Украина виновна в крушении малайзийского «Боинга-777» в 2014 году

Денис Пушилин заявил, что Киев виновен в крушении малайзийского «Боинга-777». Фото: АГ ДНР

В девятую годовщину трагедии малайзийского «Боинга-777» врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина виновата в данной катастрофе. По его словам, киевский режим совершил это преступление, чтобы повысить градус конфликта.

- У нас нет сомнений в том, что это чудовищное преступление совершил киевский режим, желая повысить градус конфликта, чтобы в катастрофе боинга обвинить ополчение Донбасса, Россию. В результате жертвами этой циничнейшей провокации стали 298 человек, среди них – 80 детей. Мы храним память о погибших и от всего сердца соболезнуем их близким, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин отметил, что украинские власти вместе с западными странами подтасовали множество фактов, чтобы скрыть следы своих преступлений.

- Грубейшая подтасовка фактов, пренебрежение объективным расследованием, выдвижение ничем не подкрепленных обвинений – украинские власти со своими западными заказчиками не гнушаются ничем, чтобы утаить правду и скрыть следы собственных преступлений, - добавил Пушилин.

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