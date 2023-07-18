Впервые за 9 лет из Донецка в Крым по сухопутному пути отправился рейсовый автобус

Автобус Донецк-Симферополь-Ялта отправился утром путь. Фото: Скриншот видео ТГ/Мельникова

Впервые за 9 лет из Донецка в Ялту по сухопутному пути сегодня утром отправился рейсовый автобус. В Министерстве транспорта Республики сообщили, что движение автобусов из ДНР в Крым возобновлено в полном объеме.

- Очень здорово, что теперь можно ездить в Крым, как в былые времена. Время в пути займет не более десяти часов, а через Крымский мост или паром добирались почти сутки, - поделился впечатлениями дончанин Андрей.

В Министерстве транспорта Республики сообщили, что движение автобусов из ДНР в Крым возобновлено в полном объеме.

- Движение автобусов из ДНР в Крым возобновлено в полном объеме. Однако маршрут временно изменен: он будет проходить по сухопутному пути через новые территории РФ, - сказал замминистра транспорта ДНР Артем Бафанов.

Он отметил, что время отправления и количество рейсов не изменится. Дополнительные документы для проезда через Херсонскую и Запорожскую области не требуются.

- Пассажиры, которые купили билеты на отмененные ранее рейсы, могут обменять их в кассах автовокзала на другие даты или сдать и вернуть свои деньги, - подчеркнул замминистра..

В «Автовокзалах Донбасса» проинформировали о возобновлении продажи билетов. Рейсы будут отправляться не только через Херсонскую область, но и на паромную переправу порт «Кавказ». При планировании поездки нужно уточнять маршрут следования рейса в кассах автостанций или по короткому номеру телефона - 477.

- Все пункты пропуска работают в штатном режиме. На отрезке сухопутного коридора в Крым, проходящем по территории ДНР, на данный момент заторов нет, движение осуществляется в бесперебойном режиме, - рассказал о ситуации на трассах министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.

Он сообщил, что по всему маршруту организовано круглосуточное дежурство сотрудников Минтранса, поддерживается оперативная связь с Пограничным управлением ФСБ РФ, ГИБДД ДНР, Логистическим центром.

- Сейчас абсолютно справляемся с тем трафиком, который идет через Республику со стороны Крыма на территорию других субъектов Российской Федерации и в обратном направлении, - отметил министр.

МЧС разворачивает пункт оказания помощи для тех, кто следует сухопутным коридором в Крым. Фото: Минтранс ДНР

Тем временем, силами МЧС России по ДНР в Новоазовском районе разворачивается пункт оказания помощи для тех, кто следует сухопутным коридором в Крым. Сейчас идет установка каркасно-модульных палаток, в которых люди, следующие в Республику Крым, смогут отдохнуть и получить необходимую помощь. К вечеру данный пункт уже будет функционировать.

Если ехать по сухопутному маршруту в Крым, то там подрядные организации совместно с Госкомпанией «Автодор» уже привели большую часть дорожного полотна в нормативное состояние. Из 359 километров осталось уложить 65 км верхнего слоя асфальта, но для того, чтобы не тормозить поток машин, работы по дорожному полотну пока приостановили.

На самой дороге можно заправиться на АЗС. Если ехать через пункт пропуска «Весело-Вознесенка», то до Мариуполя минимум три АЗС работает, далее до Мелитополя еще штук шесть, до пункта пропуска «Джанкой» по дороге вдоль Азовского моря еще минимуму три.

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