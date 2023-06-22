Мирная жительница погибла, а ее супруг ранен в результате попадания снаряда ВСУ в частный дом в Горловке

В доме, на который пришлось прямое попадание, возник пожар. Фото: Архив «КП»

22 июня в Горловке в результате попадания украинского снаряда в частный дом погибла мирная жительница, а ее супруг получил ранения. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

ПРОЖАР НА УЛИЦЕ ЧЕРЕПАНОВЫХ

- В результате обстрела поселка Мичурина (Никитовский район Горловки) погибла мирная горловчанка вследствие прямого попадания вражеского снаряда в дом. Ее супруг ранен, - рассказал в телеграм-канале Иван Приходько.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнили, что трагедия произошла на улице Черепановых в доме № 14.

- Из-за прямого попадания в дом возникло возгорание. Погибла женщина 1965 года рождения, ранен мужчина 1964 года рождения, - говорится в сводке СЦКК.

ПОСТОЯННО ПОД ОБСТРЕЛАМИ

Ранее в Горловке в результате украинского обстрела Никитовского района был полностью разрушен жилой дом. Это произошло в поселке Гольмовский. Уничтожен 36-й дом на улице Селидовская. Под огнем боевиков ВСУ также оказался поселок станции Никитовка. Снаряды разрывались возле авторынка.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Республике 316 боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО и артиллерию 155 и 152 мм. На донецком направлении противник совершил тридцать один обстрел из ударного БпЛА, артиллерии 155 мм, на горловском – двадцать два обстрела из реактивной системы залпового огня, артиллерии 152 мм, а на ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 мм. Всего за сутки зафиксировано пятьдесят четыре обстрела территории Республики.

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