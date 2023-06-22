Обстрелом ВСУ в Горловке полностью разрушен дом

Дом был полностью разрушен. Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Горловке. В результате обстрела Никитовского района полностью разрушен жилой дом. Об этом рассказал глава городской администрации Иван Приходько.

— Дом по адресу: улице Селидовская, 36 (пгт Гольмовский, Никитовский район Горловки) уничтожен обстрелом ВФУ, — отметил мэр.

Приходько добавил, что под огнем украинских боевиков также оказался поселок станции Никитовка (Никитовский район Горловки). Мэр подчеркнул, что снаряды разрываются около авторынка.

Напомним, что ранее ВСУ обстреляли Центрально-Городской район город из реактивной системы залпового огня, выпустив 10 ракет. До этого город несколько раз подвергался массированным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины из артиллерии 155 мм.

Всего за сутки ВСУ выпустили по Республике свыше 300 различных боеприпасов.

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