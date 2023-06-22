СЦКК ДНР: ВСУ за сутки выпустили свыше 300 боеприпасов под ДНР

Украинские боевики продолжают подвергать Республику обстрелам из РСЗО и артиллерии Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 316 различных боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО и артиллерию 155 и 152 мм. В результате обстрелов ранен один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждены девять жилых домов в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении противник совершил 31 обстрел из ударного БпЛА, артиллерии 155 мм, на горловском — 22 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм, а на ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Веего за сутки зафиксировано 54 обстрела территории Республики.

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