Омбудсмен ДНР получила расширенные возможности для защиты прав и свобод граждан

Дарья Морозова. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

22 июня в Народном Совете ДНР приняли новый Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Донецкой Народной Республике». Депутаты единогласно поддержали документ, синхронизированный с законодательством Российской Федерации. Этим шагом открыт новый этап в истории правозащитного института Республики. Об этом «Комсомолке» заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Принятый Закон расширяет сферу деятельности и предусматривает новые функции Уполномоченного.

В частности, Уполномоченный наделяется следующими правами:

– направлять рекомендации государственному органу и должностному лицу относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав человека и эти рекомендации должны быть рассмотрены в течение 30 дней с принятием необходимых мер защиты;

– обращаться в суд с административным иском в защиту прав и свобод человека (в том числе неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного органа, а также лично или через своего представителя участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод человека;

– при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод человека, либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, Уполномоченный вправе по собственной инициативе проводить проверку обстоятельств и принимать соответствующие меры в рамках своей компетенции.

Все это особенно актуально в условиях проведения СВО, когда потребность жителей ДНР в правовой защите возрастает в разы.

В прошлом году в адрес Омбудсмена Республики поступило 32 422 обращения граждан. В сравнении с позапрошлым годом поток увеличился в девять раз и сегодня продолжает расти.

- Хочу напомнить слова Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: «Люди рассчитывают на уважение к своими правам и на справедливость. Мы обязаны им это гарантировать», - сказала Дарья Васильевна, поблагодарив при этом парламентариев за поддержку Закона и максимальное содействие в развитии механизмов обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека.

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