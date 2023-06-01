В День защиты детей Марат Хуснуллин посетил в Мариуполе восстановленные «Единым заказчиком» объекты инфраструктуры детства

Вице-премьер РФ посетил в Мариуполе восстановленные объекты инфраструктуры детства. Фото: t.me/mkhusnullin

В Мариуполь в Международный день защиты детей прибыл заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Вице-премьер РФ посетил восстановленные публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» школу искусств, детский сад и среднюю школу.

- Для меня это особенный объект, потому что о том, как он нужен детям, мне рассказала девочка в одну из первых поездок в ДНР, - говорит о школе искусств Марат Хуснуллин. - Работы провели быстро, и сегодня мы уже посмотрели концерт ребят в отремонтированном здании.

Вице-премьер поблагодарил за показанные творческие номера и отметил, что коллектив в школе искусств – талантливый.

- Уверен, что мы еще услышим об их успехах, - подчеркнул Хуснуллин. - Особенно приятно, что ребята посвятили танец строителям, которые в короткие сроки отремонтировали здание.

Вице-премьер РФ посетил в Мариуполе восстановленные объекты инфраструктуры детства. Фото: t.me/mkhusnullin

После концерта зампредседателя Правительства РФ прошелся по обновленным хореографическим залам, художественным и музыкальным классам.

- Теперь заниматься творчеством в комфортных условиях смогут 850 детей под наставничеством опытного коллектива педагогов, - говорит Марат Хуснуллин. - Кстати, недалеко находится общеобразовательная школа на 1 300 учеников, которая тоже уже полностью отремонтирована.

Также сегодня после капитального ремонта была открыта средняя школа на 920 учащихся. Вице-премьер РФ отметил, что в учебном заведении был проведен большой объем работ.

- Хорошо помню, в каком состоянии она была. Разрушения были серьезные, - сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер РФ посетил в Мариуполе восстановленные объекты инфраструктуры детства. Фото: t.me/mkhusnullin

В публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» рассказали «Комсомолке», что общая площадь объекта составляет более 5,5 тысяч квадратных метров.

- Специалистами «Единого заказчика» были восстановлены все конструктивные повреждения, выполнена внутренняя отделка помещений с заменой всех существующих инженерных сетей и устройством новых, - говорят в компании. - В школе появились новые пожарная и охранная сигнализации, а также система видеонаблюдения. Кроме того, специалистами выполнена новая отделка фасада, заменены кровля и окна. Также строители провели комплексное благоустройство территории и обустроили новую современную и безопасную спортивную площадку.

Вице-премьер РФ посетил в Мариуполе восстановленные объекты инфраструктуры детства. Фото: t.me/mkhusnullin

А еще в День защиты детей в Мариуполе открыли детский сад на 90 детей. Здесь специалисты «Единого заказчика» отремонтировали фасад и внутренние помещения, оснастили детские площадки всех необходимым для развития малышей.

- В целом остались очень позитивные впечатления, мы специально планировали в эту поездку уделить внимание объектам образования и поздравить детей с праздником, - признается заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. - В целом наша задача, чтобы все школы и детские сады, в том количестве которые нужны для жителей Мариуполя были восстановлены к 1 сентября. Дети – наше будущее. Пусть оно будет безопасным и счастливым! А мы будем делать для этого все необходимое.

Всего на 1 июня 2023 года специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» восстановили в Мариуполе восемь школ и четыре детских сада, благодаря чему около 6,5 тысяч детей получили возможность учиться в современных и комфортных условиях.

- Еще в десяти образовательных учреждениях уже завершены работы по закрытию теплового контура. Общая площадь восстановленных «Единым заказчиком» школ и детских садов превышает 60 тысяч квадратных метров, - рассказали «КП» в «Едином заказчике».

В компании отметили, что до конца июня будет завершено восстановление еще 16 детских образовательных учреждений.

- Всего за «Единым заказчиком в сфере строительства» закреплено под восстановление и капитальный ремонт в Мариуполе более 90 образовательных учреждений, из которых более 40 школ и свыше 50 детских садов. К настоящему времени готовность большинства объектов уже превышает 50 процентов, - подчеркнули в «Едином заказчике». - В восстанавливаемых школах и детских садах специалистами осуществляется монтаж новых окон, дверей, всех инженерных систем, включая системы охранной сигнализации и контроля доступа, ремонтируются кровли, фасады и все внутренние помещения. Территория вокруг детских учреждений также благоустраивается и оснащается современным детскими и спортивными площадками.

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