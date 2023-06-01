Марат Хуснуллин заявил, что к 1 сентября будут восстановлены все школы и детсады в Мариуполе

В Международный День защиты детей Марат Хуснуллин побывал в Мариуполе. Фото: ТГ/Хуснуллин

Все поврежденные учебные заведения в Мариуполе будут восстановлены. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время посещения местной школы искусств.

- В целом наша задача, чтобы все школы и детские сады, которые нужны для жителей Мариуполя, были восстановлены к 1 сентября, - заявил политик.

Вице-премьер поздравил юных жителей Мариуполя с Днем защиты детей. Те же, в свою очередь, пригласили гостя на концерт.

- Особенно приятно, что ребята посвятили танец строителям, которые в короткие сроки отремонтировали здание, - отметил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, теперь заниматься творчеством в комфортных условиях здесь смогут 850 детей. Недалеко расположена школа на 1 300 учеников, которую также полностью отремонтировали.

Большой объем работ был проведен специалистами «Единого заказчика» и в школе на 920 учащихся в другом районе Мариуполя.

- Хорошо помню, в каком состоянии она была. Разрушения были серьезные, - вспоминает Хуснуллин.

Сегодня школа уже открыта. Заработал и детский сад на 90 детей, где после ремонта создали все необходимые условия для развития малышей.

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