Марат Хуснуллин заявил, что к 1 сентября будут восстановлены все школы и детсады в Мариуполе

В Международный День защиты детей Марат Хуснуллин побывал в Мариуполе. Фото: ТГ/Хуснуллин
Все поврежденные учебные заведения в Мариуполе будут восстановлены. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время посещения местной школы искусств.
- В целом наша задача, чтобы все школы и детские сады, которые нужны для жителей Мариуполя, были восстановлены к 1 сентября, - заявил политик.
Вице-премьер поздравил юных жителей Мариуполя с Днем защиты детей. Те же, в свою очередь, пригласили гостя на концерт.
- Особенно приятно, что ребята посвятили танец строителям, которые в короткие сроки отремонтировали здание, - отметил Хуснуллин.
По словам вице-премьера, теперь заниматься творчеством в комфортных условиях здесь смогут 850 детей. Недалеко расположена школа на 1 300 учеников, которую также полностью отремонтировали.
Большой объем работ был проведен специалистами «Единого заказчика» и в школе на 920 учащихся в другом районе Мариуполя.
- Хорошо помню, в каком состоянии она была. Разрушения были серьезные, - вспоминает Хуснуллин.
Сегодня школа уже открыта. Заработал и детский сад на 90 детей, где после ремонта создали все необходимые условия для развития малышей.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В школах Мариуполя появятся советники по воспитанию
Сотрудники прошли специальное обучение на базе лагеря «Артек» (подробнее)