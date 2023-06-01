Приморский край восстанавливает в Торезе две ДЮСШ, школу искусств и клуб имени Пушкина

Восстанавливать Торез помогает Приморский край. Фото: Правительство ДНР

В Торезе благодаря помощи шефа-региона – Приморского края восстанавливаются и обновляются спортивные и культурные объекты. Сейчас ремонтные работы ведутся сразу в двух детско-юношеских спортивных школах города.

Сразу две ДЮСШ ремонтируют приморцы в Торезе. Фото: Правительство ДНР

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев рассказывает, что в ДЮСШ №1 подрядчики начали с ремонта крыши, фасада и замены окон.

- Чтобы тренировки приносили удовольствие и будущим чемпионам, и их наставникам, приморцы планируют навести порядок и во внутренних помещениях. Проект - в разработке, - сообщил премьер-министр Республики.

Здесь будет современный спортзал. Фото: Правительство ДНР

В детско-юношеской спортивной школе №2 специалисты уже приступили ко внутренним работам.

- Сейчас специалисты ремонтируют полы в спортзале и делают разметку помещения перед укладкой межкомнатных перегородок, - рассказывает Евгений Солнцев. - Уже к концу августа на месте недостроенного спортзала будет современный спортивный комплекс.

Школа искусств обновляется. Фото: Правительство ДНР

В начале мая стартовали восстановительные работы в школе искусств №1. На данный момент строители уже полностью отремонтировали кровлю, проводят монтаж электропроводки, приступили к замене окон – на входной группе установят большие витражные.

- Основной фронт работ – в актовом зале, - говорит Солнцев. - Подняв полы, специалисты с удивлением обнаружили, что он стоит буквально на земле. Тут же взялись за обустройство надежного основания. Чуть позже проведут отопление в кинооператорскую и заменят кресла в зрительном зале. Полностью завершить преображение школы и благоустроить территорию подрядчики планируют к началу нового учебного года.

Школа искусств обновляется. Фото: Правительство ДНР

Клуб имени Пушкина не ремонтировался полвека. Фото: Правительство ДНР

Также глава Правительства ДНР рассказал о проведении восстановительных работ в клубе имени Пушкина, где ремонт не проводился на протяжении полувека.

- Для нескольких поколений жителей поселка шахты «Объединенная» этот клуб - место особенное. Любимое. Здесь расположена библиотека, работают вокальные и танцевальные студии, кружок рукоделия, - подчеркивает Евгений Солнцев. - Поэтому строители постарались так организовать свои работы, чтобы творческая жизнь торезской детворы не останавливалась ни на миг.

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