К 1 сентября отделения МФЦ приведут в соответствие с федеральными стандартами. Фото: Правительство РО

13 новых отделений МФЦ будут открыты в ДНР до конца года. В Минэкономразвития ДНР рассказали, как решают проблемы с очередями и расширяют перечень услуг в МФЦ.

- Мы в первую очередь расширяем количество окон, расширяем количество отделений. На текущий момент в Донецкой Народной Республике функционирует 29 отделений, которые оказывают 36 различных услуг, - сообщил и.о. министра экономического развития Владимир Зверков. - Этот перечень мы постоянно расширяем по мере того, как наши коллеги из федеральных органов исполнительной власти готовы их предоставлять у нас на территории. До конца года планируется расширение до 42 отделений.

Министр отметил, что регионы-шефы приступили к дооснащению республиканских отделений МФЦ. К 1 сентября ожидается, что в ДНР будут абсолютно новые отделения с новым ремонтом в соответствии с федеральными стандартами.

Кроме того, с 25 мая все отделения МФЦ работают с 8 часов до 17 часов без перерыва на обед, по субботам – с 9 до 15 часов. Тем самым увеличено время приема документов на 16 часов в неделю.

Тем временем, в связи с проведением ремонтных работ в пяти подразделениях МФЦ, расположенных в Донецке, отделы временно обслуживается по другим адресам.

Для удобства граждан и распределения очереди отделы МФЦ Ворошиловского, Ленинского, Куйбышевского районов временно переезжают по адресу: г. Донецк, ул. Первомайская 28А.

Если вы подавали документы по адресу: г. Донецк, Ильича 17В (либо на предыдущем адресе отдела МФЦ), получить готовые документы можно будет только по адресу: г. Донецк, ул. Первомайская 28А.

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