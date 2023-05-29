Члены Правительства ДНР начнут проводить прямые линии с жителями региона каждую неделю

Премьер ДНР Евгений Солнцев. Фото: Правительство Республики

Члены Правительства Донецкой Народной Республики начнут проводить прямые линии с жителями региона каждую неделю, заявил премьер-министр ДНР Евгений Солнцев.

ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР С ВЛАСТЬЮ

- Каждый ответит на те вопросы, которые больше всего волнуют наших граждан. Встречаемся еженедельно, по четвергам. Стартуем с министром образования и науки Ольгой Павловной Колударовой 1 июня - в День защиты детей. Рассчитываю на действительно важные вопросы, прямые ответы и даже справедливую критику. Одним словом, на честный разговор, - отметил Евгений Солнцев.

По его словам, соответствующее поручение дал врио Главы ДНР Денис Пушилин. Прямые линии с вице-премьерами и руководителями профильных министерств и ведомств будут проходить на официальных ресурсах ведомств в соцсетях и мессенджерах.

ВЫЯВИТЬ ПРОБЛЕМЫ И СКОРРЕКТИРОВАТЬ РАБОТУ

Руководитель Республики сообщил, что учреждения и организации в ДНР для информирования жителей создали в социальных сетях почти 1 900 страниц.

- На данный момент органами исполнительной и местной власти, учреждениями и организациями образования, здравоохранения, культуры создано суммарно 1876 госпабликов, через которые происходит информирование и общение с жителями Республики. Всем, кто не создал такие аккаунты в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, нужно незамедлительно это сделать, а также открыть комментарии и отвечать на вопросы людей, - сказал Денис Пушилин по итогам совещания в Правительстве.

Напомним, что в июле прошлого года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в соцсетях. Это же касается организаций, подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления. Означенный формат взаимодействия с жителями поможет выявить системные проблемы и скорректировать работу в различных сферах.

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