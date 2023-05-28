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Политика27 мая 2023 22:00

Два мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ жилмассива «Комсомолец» в Горловке

Украинские боевики вели огонь из реактивной системы залпового огня [фото]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Последствия обстрела Горловки из РСЗО

Последствия обстрела Горловки из РСЗО

Фото: Иван ЖИЛЯК

28 мая в Горловке в результате обстрелов ВСУ ранены два мирных жителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации прифронтового города Иван Приходько.

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Фото: Иван ЖИЛЯК

- Количество раненых обстрелом ВФУ мирных горловчан возросло до двух, - сообщил горловский мэр, рассказывая об обстреле жилмассива «Комсомолец».

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Фото: Иван ЖИЛЯК

- В результате массированного обстрела со стороны украинских неонацистов поврежден многоквартирный дом по адресу: ул. Болотникова, 1 (Никитовский район Горловки), - информирует Иван Приходько. - Вследствие массированного обстрела жилмассива «Комсомолец» со стороны ВФУ прямым попаданием украинского снаряда повреждена квартира на улице 60 лет СССР, 22. Повреждена газовая труба.

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Фото: Иван ЖИЛЯК

«КП» сообщала, что ВФУ за минувшие сутки тридцать раз открывали огонь по Республике, выпустив по ее территории 156 снарядов, мин и ракет. В результате в Волновахе один мирный житель погиб, еще один – ранен.

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Последствия обстрела Горловке из РСЗО

Фото: Иван ЖИЛЯК

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