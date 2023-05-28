Два мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ жилмассива «Комсомолец» в Горловке

Последствия обстрела Горловки из РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

28 мая в Горловке в результате обстрелов ВСУ ранены два мирных жителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации прифронтового города Иван Приходько.

Последствия обстрела Горловке из РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Горловке из РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

- Количество раненых обстрелом ВФУ мирных горловчан возросло до двух, - сообщил горловский мэр, рассказывая об обстреле жилмассива «Комсомолец».

Последствия обстрела Горловке из РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Горловке из РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

- В результате массированного обстрела со стороны украинских неонацистов поврежден многоквартирный дом по адресу: ул. Болотникова, 1 (Никитовский район Горловки), - информирует Иван Приходько. - Вследствие массированного обстрела жилмассива «Комсомолец» со стороны ВФУ прямым попаданием украинского снаряда повреждена квартира на улице 60 лет СССР, 22. Повреждена газовая труба.

Последствия обстрела Горловке из РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Горловке из РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

«КП» сообщала, что ВФУ за минувшие сутки тридцать раз открывали огонь по Республике, выпустив по ее территории 156 снарядов, мин и ракет. В результате в Волновахе один мирный житель погиб, еще один – ранен.

Последствия обстрела Горловке из РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Горловке из РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Амурские специалисты восстанавливают сразу семь школ в Амвросиевском районе ДНР

Председатель Правительства ДНР рассказал о ремонтно-восстановительных работах в общеобразовательных учреждениях Амвросиевского района (подробнее)