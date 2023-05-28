Амурские специалисты восстанавливают сразу семь школ в Амвросиевском районе ДНР

В Амвросиевке специалисты из Амура восстанавливают семь школ. Фото: t.me/solntsev_dnr

Сразу семь школ Амвросиевского района восстанавливает шеф-регион – Амурская область. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

- Масштаб впечатляет, - отметил премьер-министр ДНР.

В Амвросиевке специалисты из Амура восстанавливают семь школ. Фото: t.me/solntsev_dnr

Солнцев рассказал, что в районном центре – городе Амвросиевка амурцы практически завершили работы по внутренней и внешней систем водоотведения, дальше по плану – обновление входной группы. Во второй школе восстанавливают кровлю, а в четвертой – готовятся к замене наружных сетей. А самый большой объем работ выполнен в школе №6.

- Что касается районных образовательных учреждений. Продолжается восстановление единственной школы в пгт. Новоамвросиевское. В прошлом году здесь появилась новая система отопления и крепкая кровля. Сейчас подрядчик обновляет фасад, холл и спортивный зал, - рассказал Солнцев.

В Амвросиевке специалисты из Амура восстанавливают семь школ. Фото: t.me/solntsev_dnr

Также по словам премьер-министра ДНР, в Кутейниковской школе амурские специалисты приступили к ремонту спортзала, а в Благодатненской – занимаются кровлей и делают отмостку.

- Говорят, в красивых школах и учатся лучше. Что ж, проверим в новом учебном году, - отметил Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Напомним, что в 2022 году ремонтные работы были выполнены в 114 школах Донецкой Народной Республики. В этом году планируется восстановить 88 общеобразовательных учреждений.

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