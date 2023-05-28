Как детям из ДНР получить бесплатную путевку в лагерь

Ребята отдохнут, поправят здоровье, обретут новых друзей и зарядятся положительными эмоциями на будущий учебный год Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

1 июня в Донецкой Народной Республике открылись 155 летних пришкольных лагерей. В Донецке, Ясиноватой, Макеевке, Горловке, Дебальцево и Докучаевске они работают в дистанционном формате. В связи с обстрелами вооруженных формирований Украины пришкольные летние лагеря в этих городах функционируют с применением электронных технологий.

ПОМОЩЬ ШЕФОВ-РЕГИОНОВ

- Пришкольный лагерь - это не только экскурсии, выставки, просмотр спектаклей, но и в том числе повторение каких-то определенных предметов, - рассказывает «КП» министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. - Поэтому, если дети где-то не успевали по образовательной программе, то им представился прекрасный шанс в течение месяца наверстать упущенное.

К тому же дети смогут отдохнуть в детский лагерях и в других регионах.

- Шефы-регионы, спасибо им огромное, откликнулись на эту задачу. И у нас этим летом больше восьми тысяч детей выедут за пределы ДНР - побывают в загородных лагерях наших шефов-регионов, - отметила Ольга Павловна.

ДЕТЕЙ ОТПРАВЛЯЮТ АДМИНИСТРАЦИИ

В этом году летние лагеря в других региона России увеличили квоту мест для детей из ДНР.

- За пределами Республики с января по настоящее время оздоровились 1516 детей. Летом эта работа будет продолжена, причем квота в федеральных оздоровительных центрах для детей ДНР будет расширена, - отметил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Порядок отбора детей на такие поездки постепенно меняется. В России действует практически у каждого детского центра так называемая система АИС (автоматизированная идентификационная система) «Путевка», куда родители сами загружают достижения своих детей.

Детей в пути сопровождают педагоги и медик. Фото: Администрация Ясиноватой

- Родителям рекомендуется подготовить портфолио своих детей, если где-то недостаточно, то постараться поучаствовать и в чем-то победить. Поэтому необходимо проявить активность, - пояснили в Министерстве образования и науки.

В этом году в Республике также будет сохранена возможность подать портфолио для отбора в поездку через районные управления образования. Без общего конкурса в оздоровительные центры поедут дети-сироты, лишенные родительской опеки, дети-инвалиды.

Во время поездок в лагеря безопасность детей обеспечат сотрудники Госавтоинспекции, которые сопровождают автобусы. В салонах рядом с ребятами будут педагоги и медик.

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