В Донецке презентовали поэтический сборник «Великий блокпост» о трагической судьбе Донбасса

Сборник в Республике презентовали впервые. Фото: ДРБМ

В Донецкой республиканской библиотеке для молодежи (ДРБМ) прошла презентация поэтического сборника «Великий блокпост». Он посвящен трагедии в Донбассе и боевым действиям с 2014 года. Стихотворения для сборника написала Анна Ревякина, Вячеслав Теркулов, Ксения Першина и другие поэты региона. Альманах презентовали в рамках всероссийской акции «Библионочь». Об этом Донецкому агентству новостей рассказал заведующий отделом социокультурной деятельности библиотеки для молодежи Никита Олендарь.

— Сборник начинает свое повествование от 14 года, в нем представлены 45 авторов, многие из них — местные, и мы решили, что было бы замечательно всех тех, кто есть в Донецке (из авторов) собрать и презентовать сборник, почитать стихи, которые вошли в него и не вошли, — отметил Олендарь.

Альманах презентовали авторы стихотворений. Фото: ДРБМ

В библиотеке добавили, что сборник в Республике он был презентован впервые. Его уже можно найти в крупных библиотеках России, а также на книжных полках страны.

— Была и литературно-музыкальная композиция, посвященная событиям девятилетней войны в Донбассе, ее представили Мария Крикун — поэт, педагог, музыкант и Олег Миронов — доброволец, военнослужащий по сей день и поэт, — отметил завотделом.

Сборник в библиотеке презентовали авторы стихотворений — Владислав Русанов и Алиса Федорова.

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