«Шли в храмы, несмотря на обстрелы»: Как Донецк встретил праздник святителя Николая Чудотворца

Многие храмы Донецка пострадали из-за обстрелов. Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

19 декабря весь православный мир отмечает большой церковный праздник – день святителя Николая архиепископа Мир Ликийских, чудотворца или, как говорят в народе Николин день.

Донецк накануне повергся страшному обстрелу со стороны ВСУ, была повреждена больница Калинина, разрушены дома, сотни людей остались без отопления.

Но в праздник Николая Чудотворца в действующих храмах было не протолкнуться. Люди шли в храмы, несмотря на обстрелы, морозную мглистую погоду, под грохот артиллерии ВСУ и звуки залпов их реактивных снарядов.

Шумно было в районе железнодорожного вокзала столицы ДНР, но Свято-Николаевский храм при ж/д вокзале едва вместил прихожан, очередь из желающих причаститься тянулась от алтаря до самых дверей.

- А скоро молебен ли будет, - спрашивала выходящих из храма пожилая женщина, вышедшая подышать морозным воздухом из-за духоты.

- Причастников много, - отвечали ей. А менее чем в ста метров от места, где она стояла, тянулись сожженные еще осенью обстрелом торговые павильоны рынка, в трех километрах грохотал бой на позициях за разрушенным донецким аэропортом.

На табличке виден след прохождения осколка украинского снаряда. Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

А вот в храме св. Нины Равноапостольной был только молебен. Один об из обстрелов ВСУ повредил сам храм, остановку, близлежащие дома. Следы этого видны повсюду, а сам храм работает в "дистанционном режиме".

Совсем рядом разрывались украинские реактивные снаряды ГРАД Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Но люди все равно пришли на службу и остались после нее поговорить и помолиться вместе.

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