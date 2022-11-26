Последствия обстрела 26 ноября Киевского района Донецка: ВСУ повредили жилой дом и разбили газовую трубу

Пожарные убирают оборванные взрывом ветки Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

26 ноября ВСУ нанесли артудар по Киевскому району Донецка. Три снаряда разорвались между остановками «ул Благоева» - «переулок Андреева».

В результате обстрела был повреждён жилой по адресу Артема 210а в Киевском районе Донецка. Корреспонденты «Комсомолки» побывали на месте событий.

Местные жители в шоке от происшедшего Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Первое, на что сразу обращаешь внимание – резкий удушливый запах газа. Оперативно прибывшие пожарные МЧС и газовщики просят уйти от места попадания украинского боеприпаса жителей. Отметим, что оперативные службы сработали очень быстро и зона попадания была оцеплена в считанные минуты после прилета снаряда. Артудар произошел около 14.00.

Как сообщили местные жители, погибших и раненых нет, свет в доме не отключился. А вот что будет теперь с подачей газа – непонятно. Помимо газовой трубы, повреждение получила квартира на втором этаже и был разбит козырек подъезда.

Часть жителей вышли за покупками– перед обстрелом было тихо все субботнее утро. Жительница Донецка Нина получил звонок от мужа прямо перед дверями магазина.

- Сказал мне, домой не ходи. МЧС работает, - растерянно делилась она с продавщицей.

Отметим, что еще два снаряда ударили по частному сектору.

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