Последствия обстрела 26 ноября Киевского района Донецка: ВСУ повредили жилой дом и разбили газовую трубу

Пожарные убирают оборванные взрывом ветки
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
26 ноября ВСУ нанесли артудар по Киевскому району Донецка. Три снаряда разорвались между остановками «ул Благоева» - «переулок Андреева».
В результате обстрела был повреждён жилой по адресу Артема 210а в Киевском районе Донецка. Корреспонденты «Комсомолки» побывали на месте событий.
Местные жители в шоке от происшедшего
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
Первое, на что сразу обращаешь внимание – резкий удушливый запах газа. Оперативно прибывшие пожарные МЧС и газовщики просят уйти от места попадания украинского боеприпаса жителей. Отметим, что оперативные службы сработали очень быстро и зона попадания была оцеплена в считанные минуты после прилета снаряда. Артудар произошел около 14.00.
Как сообщили местные жители, погибших и раненых нет, свет в доме не отключился. А вот что будет теперь с подачей газа – непонятно. Помимо газовой трубы, повреждение получила квартира на втором этаже и был разбит козырек подъезда.
Часть жителей вышли за покупками– перед обстрелом было тихо все субботнее утро. Жительница Донецка Нина получил звонок от мужа прямо перед дверями магазина.
- Сказал мне, домой не ходи. МЧС работает, - растерянно делилась она с продавщицей.
Отметим, что еще два снаряда ударили по частному сектору.
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