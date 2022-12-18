Пятый удар «Градами» за день по центру Донецка пришелся на больницу Калинина, есть погибший и раненые

Снаряд попал в окно больницы. Фото: Скриншот ТГ/ЧП Донецк

Сегодня, 18 декабря, украинские нацисты пять раз обстреляли центр Донецка из РСЗО «Град». Пятый по счету пришелся на Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДокТМО, бывшая больница им. Калинина) в Калининском районе. По району больницы после 20 часов вечера выпустили 10 ракет.

- При обстреле Донецка снаряды противника попали в крышу и окно корпуса N6 ДокТМО. На данный момент известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести. Медперсонал не пострадал, — написал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Позже он сообщил, что больной, получивший тяжелые ранения – черепно-мозговую и торакальную травмы, скончался.

- Приношу искренние соболезнования близким и родным погибшего, - выразил соболезнования Пушилин.

В шестом корпусе находятся отделение физиотерапии, нейрохирургии, в том числе детской.

Медсестра больницы Татьяна рассказала, что после обстрела вынесли всех детей. Пострадал один больной в одной палате, и еще в другой.

Мама 9-летней девочки, которая недавно перенесла операцию, говорит, что убежала с ребенком в подвал. Пациенты 6-го отделения рассказывают, что когда дверь палаты вынесло взрывом, им удалось уползти.

- Вспышки, бабах. Скатились на пол, потом выползли в коридор, - вспоминают мужчины.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что об эвакуации пациентов за пределы корпусов речь не идет, их переводят в уцелевшие палаты. В результате обстрела повреждены два корпуса, но возгорание отсутствует.

«Донбасс Арена» скоро совсем без стекол останется. Фото: ТГ/Кулемзин

Обстрелы центра Донецка сегодня начались в 6 часов утра. Удар был нанесен по району стадиона «Донбасс Арена». Получили повреждения остекление на стадионе, многоквартирные жилые дома №168 по ул. 50-летия СССР, №13 по Школьному бульвару, здания детского сада № 18 и Дома детского творчества. Также зафиксировано попадание на территорию гостиницы «Виктория».

Второй удар в этот район пришелся после 16 часов. А спустя 40 минут последовал третий. Украинские артиллеристы били с расчетом, что за это время из домов выйдут мирные жители, которые прятались от обстрела, подъедут сотрудники МЧС, скорой, журналисты. Чтобы наверняка были жертвы. И лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Повезло!

В результате же обстрелов еще больше пострадало остекление «Донбасс Арены», досталось зрительским трибунам и остеклению РСК «Олимпийский», зданию ДК «Юность», жилым домам.

Ракеты попали на территорию гостиницы «Виктория». Фото: СЦКК ДНР

Четвертый удар - в 18 часов - пришелся в район Крытого рынка и улицы Артема – совсем рядом с «Донбасс Ареной». В результате повреждены остекление в здании котельной; кровля и остекление в здании общежития № 2 ДонНТУ; остекление в шести многоквартирных домах; кровля и остекление в админздании. Образовалась воронка между трамвайными путями и обрыв контактного провода.

Военные эксперты представительства ДНР в СЦКК сообщили, кто сегодня обстреливает центр Донецка. А также уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение.

- Противник вел огонь из РСЗО со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Ласточкино, использовав ракеты, произведенные и переданные странами, входящими в блок НАТО, - говорится в сообщении СЦКК.

Направление, откуда обстреливали сегодня Донецк. Фото: СЦКК ДНР

В представительстве ДНР отметили, что это зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады. Командир - полковник Кураш Евгений Юрьевич, начальник артиллерии – подполковник Циганюк Дмитрий Васильевич.

- Неужели нет на этих извергов никакой управы. Очередным возбужденным уголовным делом все закончится? – возмущается дончанка Валентина Зимина.

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