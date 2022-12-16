«Они стремятся убить как можно больше людей»: Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью восьми мирных жителей в ЛНР

ВФУ вновь наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам Республики. Фото: архив КП

Рано утром под артиллерийским обстрелом со стороны украинских боевиков оказались город Стаханов и село Лантратовка в Луганской Народной Республике. В результате украинской агрессии погибли восемь мирных жителей, еще 23 человека получили ранения. Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом лидер Республики рассказал в своем телеграм-канале.

— Противник ведет варварские обстрелы городов и районов республики. Под огнем националистов – социальные объекты: жилые кварталы, школы, храмы, торговые площади и детские сады. Они стремятся убить как можно больше людей, сломить нас, — отметил Леонид Пасечник.

Врио Главы Республики добавил, что в результате вчерашнего обстрела Стаханова повреждено 72 жилых дома, три детских сада, школа, храм, десятки административных и торговых объектов. Ранена пожилая женщина.

— Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления и реабилитации раненым, — подчеркнул Пасечник.

Врио Главы призвал жителей прифронтовых районов быть бдительными и аккуратными, соблюдать правила поведения при обстреле и избегать нахождения на улице.

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