Как выглядят рынки возле ж-д вокзала в Донецке

Торговля еще идет, но без былого размаха
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
В субботу, 10 сентября, украинская артиллерия обстреляла район железнодорожного вокзала Донецка. Как минимум один мирный житель погиб. Удар носил откровенно террористический характер: целью стал строительный рынок и жилые дома. «Комсомолка» побывала на месте событий на следующий день.
Пустота и запах гари
Удар по строительному рынку, случайно или преднамеренно, пришелся почти на то же место, что и в 2017 году. Бьют примерно в центр торговых рядов ближе к жилым домам и аптеке. Ничего не скажешь, нашли стратегическую военную цель – оставить строителей без материалов, а бабушек без лекарств.
Вместо молока идет торговля вениками
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
В воскресенье для строительного рынка самый разгар работы, но после обстрела он пуст. Банальная задача купить энергосберегающую лампочку для людей становится сложно разрешимой: ничего не работает.
Место попадания снаряда ВСУ
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
Торговые ряды закрыты, угрюмые предприниматели разбирают обломки.
- А где тут был наш контейнер? - растерянно спрашивает пожилой мужчина в белой ветровке.
- Дальше пройдите, - не отрываясь от уборки кусков крыши отвечает ему владелица такого же пострадавшего торгового места. Мужчина скрывается среди искореженного железа. Над всем стоит устойчивый запах гари.
Многие торговые точки закрыты
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
Остатки былого изобилия
Продуктовый и вещевой рынки возле вокзала стали тенью себя прежних. Еще год назад в воскресный день сюда стекались огромные толпы покупателей, но после систематических обстрелов ВСУ от былого изобилия мало что осталось.
Последствия июньского обстрела не ликвидированы
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
Борщевой набор, фрукты, чай и кое-что из одежды купить можно. А вот мясной павильон разрушен, фирменные точки по торговле молочной продукцией закрыты. Полюбившиеся многим сетевые магазинчики от производителей колбасных изделий также не работают. Впрочем, колбасу купить можно, вот качество вызывает вопросы. В немногие мясные магазины очереди, как при советской власти за дефицитом.
Для жителей поселка Октябрьский и других микрорайонов в районе бывшего аэропорта Донецка альтернативы этому рынку нет, они создают спрос.
Строительный рынок закрыт
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
Базар никогда не был умиротворённым местом, но сейчас напряжение буквально висит в воздухе. И продавцы и покупатели то и дело срываются на крик.
- Почему кричите, перед вами в очереди всего один человек! - продавщица пытается вразумить пожилую покупательницу.
- Я долго жду, он много покупает! – с истерикой в голосе в ответ женщина пенсионного возраста.
Строительный рынок закрыт
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
И такие ситуации возникают каждые несколько минут. Очень неравная реакция на тех, кто ведет фотосьемку. Причина понятна: обстрел ВСУ может возобновиться в любой момент.
Тем временем торговля овощами переместилась во дворы многоэтажных домов и ведется с земли, что не соответствует правилам. У импровизированного прилавка из ящиков очередь – люди боятся ходить на рынок.
Цены остаются стабильными
Хорошая новость – хотя торговцев овощами стало меньше, цены не выросли по сравнению с августом. Но и не упали. В ближайшие дни власти ДНР обещают организовать поставку продукции из Херсона, возможно, это скажется на уровне цен. «Комсомолка» будет следить за ситуацией.