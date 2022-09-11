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Политика11 сентября 2022 14:00

Как выглядят рынки возле ж-д вокзала в Донецке

Торговля овощами еще идет, а вот электролампочку купить сложно
Авторы (2):
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Андрей ТЮТЮНИКОВ
Торговля еще идет, но без былого размаха

Торговля еще идет, но без былого размаха

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В субботу, 10 сентября, украинская артиллерия обстреляла район железнодорожного вокзала Донецка. Как минимум один мирный житель погиб. Удар носил откровенно террористический характер: целью стал строительный рынок и жилые дома. «Комсомолка» побывала на месте событий на следующий день.

Пустота и запах гари

Удар по строительному рынку, случайно или преднамеренно, пришелся почти на то же место, что и в 2017 году. Бьют примерно в центр торговых рядов ближе к жилым домам и аптеке. Ничего не скажешь, нашли стратегическую военную цель – оставить строителей без материалов, а бабушек без лекарств.

Вместо молока идет торговля вениками

Вместо молока идет торговля вениками

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В воскресенье для строительного рынка самый разгар работы, но после обстрела он пуст. Банальная задача купить энергосберегающую лампочку для людей становится сложно разрешимой: ничего не работает.

Место попадания снаряда ВСУ

Место попадания снаряда ВСУ

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Торговые ряды закрыты, угрюмые предприниматели разбирают обломки.

- А где тут был наш контейнер? - растерянно спрашивает пожилой мужчина в белой ветровке.

- Дальше пройдите, - не отрываясь от уборки кусков крыши отвечает ему владелица такого же пострадавшего торгового места. Мужчина скрывается среди искореженного железа. Над всем стоит устойчивый запах гари.

Многие торговые точки закрыты

Многие торговые точки закрыты

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Остатки былого изобилия

Продуктовый и вещевой рынки возле вокзала стали тенью себя прежних. Еще год назад в воскресный день сюда стекались огромные толпы покупателей, но после систематических обстрелов ВСУ от былого изобилия мало что осталось.

Последствия июньского обстрела не ликвидированы

Последствия июньского обстрела не ликвидированы

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Борщевой набор, фрукты, чай и кое-что из одежды купить можно. А вот мясной павильон разрушен, фирменные точки по торговле молочной продукцией закрыты. Полюбившиеся многим сетевые магазинчики от производителей колбасных изделий также не работают. Впрочем, колбасу купить можно, вот качество вызывает вопросы. В немногие мясные магазины очереди, как при советской власти за дефицитом.

Для жителей поселка Октябрьский и других микрорайонов в районе бывшего аэропорта Донецка альтернативы этому рынку нет, они создают спрос.

Строительный рынок закрыт

Строительный рынок закрыт

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Базар никогда не был умиротворённым местом, но сейчас напряжение буквально висит в воздухе. И продавцы и покупатели то и дело срываются на крик.

- Почему кричите, перед вами в очереди всего один человек! - продавщица пытается вразумить пожилую покупательницу.

- Я долго жду, он много покупает! – с истерикой в голосе в ответ женщина пенсионного возраста.

Строительный рынок закрыт

Строительный рынок закрыт

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

И такие ситуации возникают каждые несколько минут. Очень неравная реакция на тех, кто ведет фотосьемку. Причина понятна: обстрел ВСУ может возобновиться в любой момент.

Тем временем торговля овощами переместилась во дворы многоэтажных домов и ведется с земли, что не соответствует правилам. У импровизированного прилавка из ящиков очередь – люди боятся ходить на рынок.

Цены остаются стабильными

Хорошая новость – хотя торговцев овощами стало меньше, цены не выросли по сравнению с августом. Но и не упали. В ближайшие дни власти ДНР обещают организовать поставку продукции из Херсона, возможно, это скажется на уровне цен. «Комсомолка» будет следить за ситуацией.

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