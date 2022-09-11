Как выглядят рынки возле ж-д вокзала в Донецке

Торговля еще идет, но без былого размаха Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В субботу, 10 сентября, украинская артиллерия обстреляла район железнодорожного вокзала Донецка. Как минимум один мирный житель погиб. Удар носил откровенно террористический характер: целью стал строительный рынок и жилые дома. «Комсомолка» побывала на месте событий на следующий день.

Пустота и запах гари

Удар по строительному рынку, случайно или преднамеренно, пришелся почти на то же место, что и в 2017 году. Бьют примерно в центр торговых рядов ближе к жилым домам и аптеке. Ничего не скажешь, нашли стратегическую военную цель – оставить строителей без материалов, а бабушек без лекарств.

Вместо молока идет торговля вениками Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В воскресенье для строительного рынка самый разгар работы, но после обстрела он пуст. Банальная задача купить энергосберегающую лампочку для людей становится сложно разрешимой: ничего не работает.

Место попадания снаряда ВСУ Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Торговые ряды закрыты, угрюмые предприниматели разбирают обломки.

- А где тут был наш контейнер? - растерянно спрашивает пожилой мужчина в белой ветровке.

- Дальше пройдите, - не отрываясь от уборки кусков крыши отвечает ему владелица такого же пострадавшего торгового места. Мужчина скрывается среди искореженного железа. Над всем стоит устойчивый запах гари.

Многие торговые точки закрыты Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Остатки былого изобилия

Продуктовый и вещевой рынки возле вокзала стали тенью себя прежних. Еще год назад в воскресный день сюда стекались огромные толпы покупателей, но после систематических обстрелов ВСУ от былого изобилия мало что осталось.

Последствия июньского обстрела не ликвидированы Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Борщевой набор, фрукты, чай и кое-что из одежды купить можно. А вот мясной павильон разрушен, фирменные точки по торговле молочной продукцией закрыты. Полюбившиеся многим сетевые магазинчики от производителей колбасных изделий также не работают. Впрочем, колбасу купить можно, вот качество вызывает вопросы. В немногие мясные магазины очереди, как при советской власти за дефицитом.

Для жителей поселка Октябрьский и других микрорайонов в районе бывшего аэропорта Донецка альтернативы этому рынку нет, они создают спрос.

Строительный рынок закрыт Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Базар никогда не был умиротворённым местом, но сейчас напряжение буквально висит в воздухе. И продавцы и покупатели то и дело срываются на крик.

- Почему кричите, перед вами в очереди всего один человек! - продавщица пытается вразумить пожилую покупательницу.

- Я долго жду, он много покупает! – с истерикой в голосе в ответ женщина пенсионного возраста.

Строительный рынок закрыт Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

И такие ситуации возникают каждые несколько минут. Очень неравная реакция на тех, кто ведет фотосьемку. Причина понятна: обстрел ВСУ может возобновиться в любой момент.

Тем временем торговля овощами переместилась во дворы многоэтажных домов и ведется с земли, что не соответствует правилам. У импровизированного прилавка из ящиков очередь – люди боятся ходить на рынок.

Цены остаются стабильными

Хорошая новость – хотя торговцев овощами стало меньше, цены не выросли по сравнению с августом. Но и не упали. В ближайшие дни власти ДНР обещают организовать поставку продукции из Херсона, возможно, это скажется на уровне цен. «Комсомолка» будет следить за ситуацией.